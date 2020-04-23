23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan çocuklara 23 Nisan çağrısı

Başkan Erdoğan'dan çocuklara 23 Nisan çağrısı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından çocuklara çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Bugün ’ye gönderdikleri videolarla coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00’de evlerimizin balkonundan hep birlikte ’mızı okuyacağız.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇOCUKLARA 23 NİSAN ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Bugün 'ye gönderdikleri videolarla coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte 'mızı okuyacağız.'' ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA