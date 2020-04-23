Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabını çocuklara bıraktı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl koronavirüsün gölgesinde evlerden kutlanıyor. Resmi törenler kısıtlı katılımla ve üst düzey önlemlerle gerçekleştirirken, siyasiler de bu yıl koltuklarını çocuklara teslim edemedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koltuğunu veremeyince sosyal medya hesabının yönetimini çocuklara verdi
Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanıyor.
Bilindiği üzere 23 Nisan'da birçok devlet erkanı koltuklarını bir günlüğüne çocuklara bırakıyordu. Fakat salgın sebebiyle bu törenler de iptal edildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu durumu göz önünde tutarak makamına oturtamadığı çocuklara, sosyal medya hesabının yönetimini verdi.
'EVDEN ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN ZİYA ÖĞRETMENİN SOSYAL MEDYASINA OTURDUK'
Bakan Selçuk'un Twitter hesabından paylaşım yapan çocuklar, ''Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. "Hepimize iyi bayramlaaaaaaar.'' mesajını paylaştılar.
'ÇOK BAYRAMLAR GÖRÜN ÇOCUKLAR'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendi hesabından paylaşım yapan çocuklara bakanlığın sosyal medya hesabından cevap vererek, ''Hoşgeldiniz çocuklar, bayramımız kutlu olsun. Çok bayramlar görün. Ziya Öğretmeniniz...'' dedi.
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