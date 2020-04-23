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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabını çocuklara bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve , bu yıl koronavirüsün gölgesinde evlerden kutlanıyor. Resmi törenler kısıtlı katılımla ve üst düzey önlemlerle gerçekleştirirken, siyasiler de bu yıl koltuklarını çocuklara teslim edemedi. , koltuğunu veremeyince hesabının yönetimini çocuklara verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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SOSYAL MEDYA HESABINI ÇOCUKLARA BIRAKTI

Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve , koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanıyor.

Bilindiği üzere 23 Nisan'da birçok devlet erkanı koltuklarını bir günlüğüne çocuklara bırakıyordu. Fakat salgın sebebiyle bu törenler de iptal edildi.

, bu durumu göz önünde tutarak makamına oturtamadığı çocuklara, hesabının yönetimini verdi.


'EVDEN ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN ZİYA ÖĞRETMENİN SOSYAL MEDYASINA OTURDUK'

Bakan Selçuk'un Twitter hesabından paylaşım yapan çocuklar, ''Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. "Hepimize iyi bayramlaaaaaaar.'' mesajını paylaştılar.

'ÇOK BAYRAMLAR GÖRÜN ÇOCUKLAR'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendi hesabından paylaşım yapan çocuklara bakanlığın sosyal medya hesabından cevap vererek, ''Hoşgeldiniz çocuklar, bayramımız kutlu olsun. Çok bayramlar görün. Ziya Öğretmeniniz...'' dedi.

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