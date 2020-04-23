Son dakika: TBMM 100. yıl anısına gazete çıkarttı
Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunun 100. yıl anısına ‘Milli Hakimiyet’ adıyla bugüne özel gazete çıkarttı. Gazetede dönemin ruhuna uygun haberler verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kuruluşunun 100. yıl anısına 'Milli Hakimiyet' adıyla bugüne özel gazete bastırdı.
Gazetede dönemin ruhuna uygun haberler ve meclisin açılışına dair bilgiler verildi.
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