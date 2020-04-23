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Son dakika: TBMM 100. yıl anısına gazete çıkarttı

Son dakika haberine göre kuruluşunun 100. yıl anısına ‘’ adıyla bugüne özel gazete çıkarttı. Gazetede dönemin ruhuna uygun haberler verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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TBMM 100. YIL ANISINA GAZETE ÇIKARTTI

() kuruluşunun 100. yıl anısına 'Milli Hakimiyet' adıyla bugüne özel gazete bastırdı.

Gazetede dönemin ruhuna uygun haberler ve meclisin açılışına dair bilgiler verildi.

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