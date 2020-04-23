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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan mesajı

, Twitter'dan Ramazan-ı Şerif mesajı paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımında, ''’e tekrar kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbimiz, yalnız senden yardım dileriz. Ülkemizi ve tüm insanlığı feraha eriştir. Bizleri yeniden kucaklaştığımız bayramlara, çocuk sesleriyle dolu sokaklara ve milletimiz için kurduğumuz hayallerimize kavuştur.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN RAMAZAN MESAJI

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: 'e tekrar kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbimiz, yalnız senden yardım dileriz. Ülkemizi ve tüm insanlığı feraha eriştir. Bizleri yeniden kucaklaştığımız bayramlara, çocuk sesleriyle dolu sokaklara ve milletimiz için kurduğumuz hayallerimize kavuştur.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan mesajı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN RAMAZAN MESAJI

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