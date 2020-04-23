Gaziantep Valisi Davut Gül'den örnek davranış

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan kendisine soru soran vatandaşa "abi" diyerek cevap vermesi kamuoyunda takdirle karşılandı.

GAZİANTEP VALİSİ VATANDAŞA, "ABİ" DEDİ

Davut Gül'ün; bir vatandaşın "Bakkallar dükkanı açmadan ekmek satabilecek mi?" şeklindeki sorusuna, "Abi sahurda pideyi ne yapacan:) Gelecek sene de sevdiklerinle birlikte sahur yapabilmek için lütfen evde kal..." şeklinde cevap verdi:

IĞDIR VALİSİ DE PAYLAŞIMA CEVAP VERDİ

Davut Gül, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün, "Evde çörek yapmayı deneyebilirsiniz bence annelerimizin tariflerinden, yanında da üzüm hoşafı çok güzel olur" şeklindeki paylaşımına da, "Teşekkür ederim abi" ifadelerini kullandı.

İŞTE O DİYALOGLAR

Abdullah Esen: "Bakkallar dükkanı açmadan ekmek satabilecek mi?"

Gaziantep Valisi Davut Gül: "Fırınlar 4 gün süresince saat 23.00'e kadar ekmek satışı yapabilecekler. Bunu bakkalların önünde (bakkalı açmadan) evlere servis ve vefa sosyal destek grubu aracılığıyla yapabileceği gibi çok yakın mesafede olanlara fırında da satış yapılabilir."

Burak Seyke: "Bakkallar dükkanı açmadan ekmek satabilecek mi?"

Gaziantep Valisi Davut Gül: "Abi sahurda pideyi ne yapacan:) Gelecek sene de sevdiklerinle birlikte sahur yapabilmek için lütfen evde kal..."

Burak Seyke: "Sayın Valim bizimki yemek için değil, biz ekmek parası için sorduk, mesleğimiz fırıncı: Biz de evimize ekmek parası götürmek istediğimizden.. Ben de Evde Kal Türkiyem diyorum...

Iğdır Valisi Enver Ünlü: "Evde çörek yapmayı deneyebilirsiniz bence annelerimizin tariflerinden, yanında da üzüm hoşafı çok güzel olur. Hayırlı Ramazan'lar diliyorum...Iğdır dan Gaziantep'e

Gaziantep Valisi Davut Gül: "Teşekkür ederim abi"

"VALİ DİYE YAZILIR, ADAM DİYE OKUNUR..!"

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün, vatandaşa "abi" olarak hitap etmesi sosyal medyada takdirle karşılandı.

Mustafa Doğan İnal: "Şahidiz, her zaman çalışkan, tevazu sahibi ve doğal biri. Allah razı olsun"

Tamer Kaplan: "Sayın Valim bu mütevazi tavrınızı vatandaş olarak takdir ediyoruz. Cenabı Allah sizin gibi halka yakın, kibirsiz devlet adamlarını başımızdan eksik etmesin. Saygılar"

Coşkun İhsan: "Vali diye yazılır, adam diye okunur..!"

Çevikel Ertan: "Böyle vali olsun milletin canını yesin Gaziantep te olsam başım dara düşse kapısını çalarım."

Nur Albayram: "Allah size sağlıklı ömürler nasip etsin Sayın Vali'm beni güldürdünüz."

Uğur Arslan: "Recep Yazıcıoğlu geliyor aklıma hep... Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin sayın valim. Geleceğin önemli bürokratlarından olacağınıza eminim.."

(KENAN KIRAN / SABAH)