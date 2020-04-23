İstanbul’da boğularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
İstanbul’un Beykoz ilçesinde boğularak öldürülen 22 yaşındaki Friba H. İsimli kadının katil zanlısı Afganistan uyruklu Nazela M. isimli şahıs tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beykoz'da bulunan bir ikamette Friba H. (22) isimli şahsın boğularak öldürülmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
GİRİŞ ÇIKIŞLARI TESPİT EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre, bahse konu olay ile ilgili ikametin giriş çıkışını gösteren kamera görüntüleri incelendi. Son 10 gün içerisinde maktulün ikamete giriş çıkış yapmadığı, bu süre zarfında daha önce konu ile ilgili ifadeleri alınan Burhan A. (49) ve Afganistan uyruklu Nazela M. (21) isimli şahıslar ile maktulün erkek arkadaşı olduğu anlaşılan Afganistan uyruklu Muhammed Y. (21) isimli şahsın farklı zamanlarda ikamete giriş çıkış yaptıkları tespit edildi.
TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Bu durum ardından 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinde farklı beyanlar vermeleri, birbirlerinin aleyhinde beyanlarda bulunmaları ayrıca Nazela M. isimli şahsın alınan ilk ifadesinde farklı kimlik bilgileri ile ifade vermesi ile maktüle ait cep telefonunun Nazela M. isimli şahsın üzerinden çıkması üzerine adli makamlara sevk edilen şahıslardan Burhan A. ve Muhammed Y. serbest bırakıldı, Nazela M. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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