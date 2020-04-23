Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir''

Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir.'' ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan paylaşımında bir de video yayınladı