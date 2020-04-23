Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir''
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından videolu 23 Nisan paylaşımı yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutlayan Başkan Erdoğan, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir.'' ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan paylaşımında bir de video yayınladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki;— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020
Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir. pic.twitter.com/qcXLY0Sgvp
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İngiltere ve ABD'deki 24 saatlik koronavirüs bilançosu açıklandı
- Türkiye İngiltere'ye yardım gönderiyor
- CHP'li Kaftancıoğlu'nun terör sicili kabarık!
- Ünlü koronavirüs doktorunun sevinç mesajı
- Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi!
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sınav açıklaması
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- CHP'li Kaftancıoğlu'na soruşturma şoku!
- Kovid-19'dan ölüm oranı en çok o ilimizdeydi! Güzel haber geldi
- Koltuğunu şehit çocuğuna devretti
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Batman, Şırnak sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Bartın, Ardahan sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Balıkesir sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Artvin, Aydın sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Antalya sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Ankara sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Aksaray, Bayburt sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Ağrı, Amasya sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Afyonkarahisar sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Adana, Adıyaman sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Ramazan ayı fazileti nedir? Ramazan'da her gün okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler?
- Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Ramazan ayı boyunca çekilecek tesbihler hangileri?