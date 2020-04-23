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Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir''

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından videolu paylaşımı yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutlayan Başkan Erdoğan, ''’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; .'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 23 NİSAN PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan paylaşımında, '''mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; .'' ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan paylaşımında bir de video yayınladı

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