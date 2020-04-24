KKTC'de tüm camilerde İstiklal Marşı okutuldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde camilerde İstiklal Marşı okutuldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla saat 21.00'de camilerde İstiklal Marşı okutuldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun milletçe yaşanması için yaptığı "23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım"çağrısı tüm Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de yanıt buldu.
Bu kapsamda Kıbrıs'ta saat 21.00'de camilerin hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu. Aynı saatte Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Başbakanlık önünde ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Başbakan Tatar, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan'ı sahalarda ve caddelerde kutlayamadıklarını söyledi.
Tatar, "Çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyorum. İnşallah gelecek yıl 23 Nisan'ı kutlama fırsatı bulacağız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye İngiltere'ye yardım gönderiyor
- 25 gün her şeyden habersiz yaşadılar!
- 10 binden fazla kişi koronavirüsten öldü
- Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
- Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
- Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- ABD'de şimdi de fırtına ölüm getirdi
- Avrasya ülkelerinde koronadan ölümler artıyor
- BM'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak" uyarısı
- İtalya'da son 24 saatte 464 ölüm
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zonguldak sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Van, Yozgat sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Trabzon, Tunceli sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Tekirdağ, Tokat sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Şanlıurfa, Uşak sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Sinop, Sivas sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Samsun, Siirt sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Rize, Sakarya sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Osmaniye, Düzce sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Niğde, Ordu sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Muş, Nevşehir sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Muş, Nevşehir sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!