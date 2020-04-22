TİKA'dan Sırbistan'a dost eli! 250 aileye yardım yapıldı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sırbistan'daki ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.
TİKA'dan yapılan açıklamada, salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Sırbistan'da birçok iş yerinin kapatıldığı ve 60 yaş üzerindekilerin sokağa çıkmasının yasaklandığı hatırlatılarak Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT) iş birliğinde yaşlı ve gelir düzeyi düşük ailelere yardım paketleri dağıtıldığı kaydedildi.
Açıklamada, TİKA tarafından temin edilen gıda ve temizlik malzemesinden oluşan yardım paketlerinin, ASMAT gönüllülerince 250 aileye ulaştırıldığı bildirildi.
Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Prijepolje, Priboj ve Nova Varos şehirlerinde yapılan dağıtımlarda yardımların ulaştığı evlerden Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür edildiği de belirtildi.
Kovid-19 nedeniyle 130 kişinin hayatını kaybettiği Sırbistan'da, 6 bin 890 kişide virüs tespit edildi.
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