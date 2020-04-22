Büyükçekmece'de villada parti düzenleyen 5 kişiye ev hapsi
Büyükçekmece'de bir villada, parti düzenleyerek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5 kişiye ev hapsi uygulanırken, eğlenceye katılan 46 kişiye de idari para cezası kesildi.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken, bahçeli bir villada Nijeryalı Ebuka John E'nin, yeni doğan bebeği için parti verdiğini belirledi.
Polis ekipleri, parti sahibi Ebuka John E. ile birlikte partiyi organize ettikleri belirlenen Mehmet A, Selman E, Mustafa E. ve Eren Ç'yi gözaltına aldı.
Partiye katılan ve Kovid-19'la mücadele tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye ise 146 bin 280 lira idari para cezası uygulandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiye ise 3 ay ev hapsi hükmü uygulandı.
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