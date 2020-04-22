22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Şentop'tan Meclis Hastanesi çalışanlarıyla 100. yıl mesajı:

TBMM Başkanı Şentop'tan Meclis Hastanesi çalışanlarıyla 100. yıl mesajı:

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 100. YIL MESAJI

Başkanı , 100 önce bağımsızlık için verilen zorlu mücadeleyi, bugün insanlığı tehdit eden bir salgına karşı, sağlık çalışanlarının omuzlarında kararlı şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından, çalışanlarıyla 'nin açılışının 100. yılı mesajı paylaştı.

TBMM'nin, 100 yıl önce ve arkadaşları tarafından açıldığını hatırlatan Şentop, "Milletimiz, ordumuz, askerlerimiz bütün vatan sathında zorlu ve büyük bir mücadele yürüterek istiklalimizi, vatanımızın bağımsızlığını kazanmıştı. Bugün de bütün insanlıkla beraber milletimiz bir salgın tehdidiyle karşı karşıya. Zorlu bir mücadele veriyoruz. 100 önce bağımsızlık için verilen zorlu mücadeleyi, bugün insanlığı tehdit eden bir salgına karşı, sağlık çalışanlarımızın omuzlarında kararlı şekilde sürdürüyoruz. İnşallah bu günler de geçecek ve bu mücadeleyi kazanacağız. Nice 100 yıllara." ifadelerini kullandı. Şentop, paylaşımını, "23 Nisan, saat 21", "Videonu yolla, coşkuyu yaşa", "TBMM 100 yaşında" sloganıyla etiketledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA