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Son dakika: Valilik duyurdu! Mesai saatlerine yeni düzenleme

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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SON DAKİKA: VALİLİK DUYURDU! MESAİ SAATLERİNE YENİ DÜZENLEME

Son dakika haberi... , ramazan bayramı sonuna kadar mesai saatiyle ilgili yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında "27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye kadar geçerli olmak üzere 'da mesai saatleri; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" dedi.

Valiliği, 27 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında kentte ramazan dolayısıyla mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacağını açıkladı.

Valilik duyurdu! Mesai saatlerine yeni düzenleme VALİLİK DUYURDU! MESAİ SAATLERİNE YENİ DÜZENLEME

Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizde Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; İstanbul'da sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri, 27 Nisan pazartesi gününden, 27 Mayıs çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır."

Açıklamada, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre, çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu belirtildi.

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