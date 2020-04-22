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Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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BAYBURT'TA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

'ta merkeze bağlı köyü karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Heybetepe köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

'ta merkeze bağlı köyü karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Heybetepe köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina uygulamasının saat 16.30 itibarıyla başlayacağı kaydedildi.

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