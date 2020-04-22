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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Ramazan'da alınması gereken tedbirleri açıkladı

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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BİLİM KURULU RAMAZAN'DA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Son dakika haberine göre; Koronavirüs (Kovid-19) ramazanda alınması gereken tedbirler rehberi yayınladı.

SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs (Kovid-19) ramazanda alınması gereken tedbirler rehberi yayınladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun rehberine göre öneriler şöyle;

- Sağlıklı insanlar istedikleri taktirde bu Ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilirler. Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü ve/veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermelidir. Oruç tutmanın COVID-19 enfeksiyonu riskini artırdığı ile ilgili yapılmış çalışma yoktur. COVID-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi hekimlerine danışmalıdır.

-İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekmektedir.

-Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalıdır.

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