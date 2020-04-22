Son dakika: Cumhurbaşkanlığından koronavirüs adımı! 3.3 milyon memuru ilgilendiriyor!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, corona virüs önlemleri kapsamında 3.3 milyon memur için uzaktan eğitim çalışmalarına başladı. Tüm Türkiye’de dün itibariyle kullanılmaya başlanan Uzaktan Eğitim Projesi üzerinden tüm kamu kurumları oryantasyon, hizmet içi veya zorunlu eğitimleri yapılabilecek.
İnsan Kaynakları Ofisi, koronavirüs nedeniyle dijital Türkiye çalışmaları kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, 16 bakanlık, tüm kamu kurumları ve 3.3 milyon kamu çalışanının yararlanacağı Uzaktan Eğitim Kapısı Projesini hayata geçirdi. Daha önce tüm kamunun röntgenini çeken ofis buradaki talepler üzerine, aynı zamanda da koronavirüs salgını nedeniyle projeyi hayata geçirdi.
EĞİTİMLER ONLİNE
Milliyet'in haberine göre, kamuda çalışanların ve tüm memurların yurt içinde ve yurt dışında, hem video hem de canlı sınıf etkinlikleriyle eğitim süreçlerini takip edebileceği uzaktan eğitim portalı hazırlıklarına başlandı. Koronavirüs salgınının yayılmasının ardından hızlandırılan çalışmalarla ilk olarak yerli ve milli bir portal yazılımı hazırlanarak, tüm kamu kurumlarının hizmetine sunuldu. Tüm Türkiye'de dün itibariyle kullanılmaya başlanan Uzaktan Eğitim Projesi üzerinden tüm kamu kurumları oryantasyon, hizmet içi veya zorunlu eğitimleri yapılabilecek. Portalda eğitimler üniteli, ünitesiz, video ve sunum şeklinde yapılabilecek. Kullanıcıların eğitime ne zaman başladığı, ne kadar süre eğitimde geçirdiği gibi tarihçe bilgileri sistemde tutulacak. Her eğitimin sonunda, eğitime atanmış bir sınav varsa kullanıcıya otomatik olarak sınav ekranı açılacak.
BİLGİLER RAPORLANIYOR
Canlı sınıf ortamı sağlayan uzaktan eğitimle zaman ve maddi kaynaklar açısından tasarruf sağlanması planlanıyor. Uzaktan Eğitim Kapısı'nda her ünite veya eğitim sonrasında kullanılabilecek ölçme ve değerleme sınav modülü de yer alıyor. Platformun içerdiği raporlama sistemi ile eğitim sayısı, eğitime erişim süreleri, eğitim sonrası yapılan sınavlardaki performans konusunda tüm bilgiler raporlanıyor.
Projeyle kurumlar, Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla eğitimlere katılanlara sertifika da düzenleyebilecek. Projede yer alan Bire Bir mobil uygulamasında memurlar, kendisiyle aynı eğitimleri almış diğer kullanıcılara meydan okuyabilecek ve doğru cevapların sayısına göre puanlar toplayabilecek.
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