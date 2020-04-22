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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ebeler Haftası'nı kutladı

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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BAKAN KOCA EBELER HAFTASI'NI KUTLADI

hesabından 'nı kutlayan , "Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne-babalar adına kutlarım" diye yazdı.

, hesabından 'nı kutladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne babalar adına kutlarım" dedi.

Ebelik Haftası, her yıl dünyada 21- 28 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor.

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