Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ebeler Haftası'nı kutladı
Sosyal medya hesabından Ebeler Haftası'nı kutlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne-babalar adına kutlarım" diye yazdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ebeler Haftası'nı kutladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne babalar adına kutlarım" dedi.
Ebelik Haftası, her yıl dünyada 21- 28 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor.
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