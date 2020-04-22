Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 73 bin asker sokağa inecek
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulanması için 73 bin asker güvenlik güçlerine destek verecek.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulanması için 73 bin asker güvenlik güçlerine destek verecek.
73 BİN ASKER DESTEK OLACAK
Güney Afrika Haber Ajansı'nın (SABC) haberinde, Kovid-19 ile mücadele için alınan önlemler kapsamında 73 bin askerin polis teşkilatına destek olacağı belirtildi.
Kararın, yasak süresince yiyecek yardımlarının yetersiz kalması ve yer yer yağmaların başlaması üzerine Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa tarafından meclisi de bilgilendirerek alındığı aktarıldı.
Güvenliği sağlayacak askerlerin devlete getirdiği ek yükün ise yaklaşık 250 bin dolar olduğu kaydedildi.
Güney Afrika'da 26 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hali hazırda 3 bin 465 kişide Kovid-19'a rastlanan ülkede virüs nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.
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