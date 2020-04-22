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Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve Conte'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadele ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Conte'nin görüşmesinde Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

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