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Batı Afrika için koronavirüs uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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BATI AFRİKA İÇİN KORONAVİRÜS UYARISI

salgını nedeniyle dünya ekonomisinin ve üretimin olumsuz etkileneceğini belirten Çocukları Kurtarın Vakfı ile 8 uluslararası sivil toplum örgütü, için uyarıda bulundu. Örgüt, söz konusu bölgede 50 milyona yakın insanın açlık riskiyle karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Çocukları Kurtarın Vakfı ile 8 uluslararası sivil toplum örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomi ve üretime olumsuz etkisi nedeniyle ülkelerinde 50 milyona yakın insanın açlık riskiyle karşı karşı kalabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı ile 8 uluslararası sivil toplum örgütü, Kovid-19'un kıtadaki etkisine ilişkin ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını, Batı Afrika'da 17 ile 50 milyon arasında insanın gıda güvenliği ve yetersiz beslenmeyle karşı karşı kalmasına neden olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Gıda güvenliğinin sağlanması ve kırılgan grupların korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, aksi takdirde açlık ve gıda yetersizliğinin devam edeceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Batı Afrika ülkelerinde tarım ürünlerinin ekonomiye büyük katkı sağladığı ve özellikle bu alanda çalışanların desteklenmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

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