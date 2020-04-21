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Son dakika: Türkiye'nin çağrısı üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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TÜRKİYE'NİN ÇAĞRISI ÜZERİNE İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANIYOR

Son dakika haberi; 'nin çağrısı üzerine toplanıyor. Dışişleri Bakanlığınca İslam İşbirliği Teşkilatı () 'nın, Türkiye'nin girişimi üzerine 22 Nisan'da videokonferans ile yapılacağı açıklandı.

() yarın dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın 'nin girişimi üzerine yarın dışişleri bakanları düzeyinde video konferans formatında düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında İİT üyesi ülkeler arasında iş birliği ve eş güdümün güçlendirilmesi ile bu çerçevede atılabilecek ortak adımların ele alınması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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