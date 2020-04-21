HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren partisinden istifa etti
Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, HDP'den istifa etti. Batman'ın Kozluk ilçesinde 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Belediye Başkanı seçilen Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP ile hizmet yapmanın imkansız olduğunu vurguladı.
Gerek seçim kampanyasında gerek sonrasında yaptığı tüm açıklamalarda tek öncelik ve hassasiyetinin Kozluk halkı olduğunu her fırsatta dile getirdiğini kaydeden Eren, HDP'den istifa etmesinin ardından ilçe halkına daha iyi hizmet yapacağını söyledi.
Bir belediye başkanının seçildikten sonra tüm politik çıkar çatışmalarından sıyrılarak seçildiği toplumun tamamını temsil etmesi ve tamamına hizmet götürmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Eren, şöyle konuştu:
"Halkımız bir yıllık dönemde kısıtlı imkanlara rağmen, ayırım yapmadan ve kişisel çıkar gözetmeden canla başla, hatta kişisel imkanlarımla nasıl hizmet ettiğimizin en yakın tanığıdır. Tüm bu süreçlerde seçime girdiğim partinin siyaset ve yerel yönetim anlayışında sağlıklı hizmetler ve sağlıklı bir siyaset yapmanın imkansız olduğunu müşahede ettim. Bu sebeple düşünsel ayrılıklar yaşadığım partiden istifa ettim."
"İtham ve tehdit dolu açıklamalar, istifa kararımın ne kadar haklı olduğunu kanıtlamıştır"
İstifa kararını HDP'ye iletmesinin ardından istifasına yönelik HDP'den tehdit içerikli açıklamalar yapıldığını anlatan Eren, HDP Genel Merkezince yapılan açıklamada kendisiyle ilgili "işbirlikçi" tabiri kullanılarak bir takım ithamlarda bulunulduğuna değindi.
HDP'den yapılan açıklamanın, istifasında ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini belirten Eren, şunları kaydetti:
"Siyasal ve düşünsel ayrılıklar sonucu evrensel ve yasal haklarım gereği yaptığım bu istifa, ifade hürriyetinin basit bir tezahürü ve insan haklarının bir gereğidir. Ancak bu hakkıma karşılık aylar sonra istifa ettiğim partinin temsilcilerinin yaptığı itham ve tehdit dolu açıklamalar, istifa kararımın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Gelinen son süreçte tüm Kozluk halkımıza can ve başla hizmet etmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Belediye Başkanlığına seçildiğim günden bu yana desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime saygı ve şükranlarımı sunuyorum."
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