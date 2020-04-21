21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Başkan , Macron ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Kovid-19 salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA