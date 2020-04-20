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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Meclisin açılışının 100. yılına özel video

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Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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MECLİSİN AÇILIŞININ 100. YILINA ÖZEL VİDEO

Başkanı , Meclisin açılışının 100. yılına özel hazırlanan videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Şentop, paylaşımını, "Coşkunu evde yaşa" ve "TBMM 100 yaşında" sloganıyla etiketledi.

Başkanı , paylaşımında, Milli Mücadele'nin ve TBMM'nin 100. yılını kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Meclisin açılışının 100. yılına özel video TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN MECLİSİN AÇILIŞININ 100. YILINA ÖZEL VİDEO

Videoda, "İstiklal ve hürriyet için, savaşta ve barışta, milletimize duyduğumuz inançla aynı çatının altında, coşku, gurur ve umutla milli değerlerimizden güç alarak değişimden gelen gücümüzle milli irade yolunda güçlü Türkiye için nice 100 yıllara." vurgusu eşliğinde, , 2. Cumhurbaşkanı , 8. Cumhurbaşkanı , 9. Cumhurbaşkanı , eski başbakanlardan , ve ile Başkan 'ın fotoğrafları yer aldı.

Şentop, paylaşımını, "Coşkunu evde yaşa" ve "TBMM 100 yaşında" sloganıyla etiketledi.

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