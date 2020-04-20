TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Meclisin açılışının 100. yılına özel video
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılına özel hazırlanan videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Şentop, paylaşımını, "Coşkunu evde yaşa" ve "TBMM 100 yaşında" sloganıyla etiketledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, paylaşımında, Milli Mücadele'nin ve TBMM'nin 100. yılını kutladı.
Videoda, "İstiklal ve hürriyet için, savaşta ve barışta, milletimize duyduğumuz inançla aynı çatının altında, coşku, gurur ve umutla milli değerlerimizden güç alarak değişimden gelen gücümüzle milli irade yolunda güçlü Türkiye için nice 100 yıllara." vurgusu eşliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski başbakanlardan Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları yer aldı.
Şentop, paylaşımını, "Coşkunu evde yaşa" ve "TBMM 100 yaşında" sloganıyla etiketledi.
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