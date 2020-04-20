Tarım ve Orman Bakanlığından maske seferberliği
Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında maske üretimine başladı. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı El Sanatları Eğitim Merkezlerinde günlük ortalama 2 bin 500-3 bin maske dikiliyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüs salgınıyla mücadelede vatandaşların sağlığının korunması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının yürüttüğü çalışma ile el sanatları atölyelerinde kadınlar, salgınla mücadelede aranan standartlara uygun tıbbi koruyucu maske üretimine başladı.
Halk Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve Sağlık İl Müdürlükleri ile işbirliği yapılan çalışmada, Sağlık İl Müdürlüklerinin temin ettiği maskeye uygun kumaşlardan maske dikiliyor.
Bilecik, Düzce, Elazığ, Kastamonu, Silifke ve Sivas'ta bulunan El Sanatları Eğitim Merkezlerinde günlük ortalama 2 bin 500 ile 3 bin maske dikiliyor. Halk sağlığının korunması amacıyla çalışan atölyelerde kısa sürede üretim kapasitesinin de artırılması amaçlanıyor.
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