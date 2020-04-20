Koronavirüste (Covid-19) "ağır metal" şüphesi! Prof. Dr. Sarper Diler'den kritik açıklamalar

Koronavirüsün etkileri ve nasıl yayıldığı dünyada hala tartışma konusu. Bu bağlamda ağır metallerin, kronik yorgunluktan bağışıklık sisteminin çökmesine ve kanser gibi birçok riskli sağlık sorununa sebep olabileceğine değinen Prof. Dr. Sarper Diler “Her ne kadar kesin bir araştırma ya da çalışma olmasa da Covid-19’un bulaşma sıklığı ve hastalık yapma gücünün yüksek olmasında ağır metallerin önemli rolü olabilir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Sarper Diler , koronavirüsün insanlara nasıl bulaştığını ve ağır metallerin etkisi hakkındaki detayları hakkında bilgi verdi. "Birçok sağlık sorunlarının ardından araştırılması gerekli olan ilk konulardan biri vücut üzerinde ağır metal zehirlenmesi durumunun olup olmadığıdır" diyen Prof. Dr. Diler, "Ciddi bir sağlık problemine sebep olan bu sorundan muzdarip olmak için sanayii işçisi olmaya gerek yoktur. Maalesef ki modern hayatın her alanında ağır metallere maruz kalınmaktadır. Bazı tedbirler almak, vücut üzerindeki bütün hücreleri tehdit edebilen ağır metal birikimlerini azaltsa da tam manasıyla bu durumdan kaçınmak mümkün değildir. Çünkü alınan her nefes ile beraber ciğerlere ağır metaller çekilebilir." dedi.

Prof. Dr. Sarper Diler, "Örneğin, yemek pişirilen tencere ile tavalar ve hatta içilen su yada duş aldığımız su bile ağır metallere maruz bırakabilir. Ağır metaller, kronik yorgunluktan bağışıklık sisteminin çökmesine ve hatta kanser gibi birçok riskli sağlık sorununa sebep olabilir. Her ne kadar kesin bir araştırma ya da çalışma olmasa da Covid-19'un bulaşma sıklığı ve hastalık yapma gücünün yüksek olmasında ağır metallerin önemli rolü olabilir. Ancak ileri araştırmalarla katkı oranının belirlenmesi gereklidir. Çünkü alüminyum, cıva, kurşun, kadmiyum ve arsenik gibi ağır metal kirleticiler, hücresel işlevi değiştirebilir ve bunlara zarar verebilir. Yetişkinler ile beraber çocuklarda zihinsel ve fiziksel sağlığı tam manasıyla bozabilir" ifadelerine yer verdi.







"SAĞLIK İÇİN BELİRLİ ESER METALLER GEREKLİDİR"



Ağır metallerin, metabolize olmadıkları zaman toksik bir hale geldiğini ve vücutta biriktiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sarper Diler, "Tüm metallerin toksik olmadığını da ekliyor. Demir, bakır, çinko, nikel, krom, manganez, lityum ve molibden gibi optimum sağlık için belirli eser metaller gereklidir. Ancak bunlardan herhangi biri fazla olursa toksik ve oksidatif bir hale gelirler. Yapılan birçok araştırma çalışması, cıva, kurşun ve alüminyum gibi ağır metal toksisitesini akciğerler, kalp, beyin, böbrek, karaciğer, kemikler ve üreme sistemlerine ciddi hasar verebilen çok çeşitli hastalık ile beraber sağlık durumlarıyla da ilişkilendirmiştir" diye konuştu.