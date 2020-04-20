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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 20 Nisan Pazartesi

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Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son dakika haberi... , Twitter'dan koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, bugün 39.703 kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 4.674 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybederken 1.454 kişi sağlığına kavuştu.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, bugün 1.454 kişi taburcu oldu böylece toplam taburcu sayısı 13 bin 430 oldu.

Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti böylece toplam vefat sayısı 2.140 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Nisan Pazartesi vaka sayılarını açıkladı |Video SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA 20 NİSAN PAZARTESİ VAKA SAYILARINI AÇIKLADI |VİDEO

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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