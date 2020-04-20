Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki! ''Amaçları hizmet etmek değil, şov yapmak''

Kritik Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'hizmet' adı altında şov yapan CHP'li belediyelere sert çıktı. Başkan Erdoğan, ''Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın kararlarını hiçe sayan CHPli belediyeler, kendi başlarına işlere kalkışmışlardır. Amaçları vatandaşa hizmet etmek değil, şov yapmaktır.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan kritik Kabine Toplantısının ardından başına buyruk hareket eden CHP'li belediyelere sert çıktı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın kararlarını hiçe sayan CHPli belediyeler, kendi başlarına işlere kalkışmışlardır. Amaçları vatandaşa hizmet etmek değil, şov yapmaktır.

CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşindedir. Salgınla mücadele güçlü bir koordinasyonu gerektiriyor. Uygulamanın her il, ilçe, mahalle düzeyinde bu anlayışla yürütülmesi şarttır. Peki CHP'li belediyeler ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığını, sağlık bakanlığını, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya çalışıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadeleyi hiçe sayarak bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil şov yapmaktır.

Adana, İstanbul ve Mersin belediyelerinin sokağa çıkma yasağı sırasında sergiledikleri tavrın başka hiçbir açıklaması yoktur. Mesela Mersin'de CHP'li büyükşehir belediyesi şov yaparken aynı partinin Yenişehir ve Mezitli belediyeleri valilikle işbirliği halinde faaliyet yürütmüştür. Bu tür teşebbüsler FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmiştir.