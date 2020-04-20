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PKK'nın sözde eyalet sicil defteri ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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PKK'NIN SÖZDE EYALET SİCİL DEFTERİ ELE GEÇİRİLDİ

'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü 'ya yönelik ormanlık alanda operasyon düzenledi. Operasyonda 4 farklı noktada toprağa gömülü mühimmat, el yapımı () yapımında kullanılan malzemeler ve sözde eyalet sicil defterinin de olduğu çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı'nca Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arazi aramasında dört farklı noktada meşelik sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 4 bidon içinde silah, mühimmat malzemesi, döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, roketatar, anti tank mühimmatı, tüfek fişeği, şarjör, 3 düzeneği, 2 EYP devresi, 30 metre kablo, çok sayıda EYP yapımında kullanılan devre tamamlayıcı, 8 el telsizi, akü, el kamerası, video kaset, cep telefonu, 3 solüsyon, 40 enjektör, 30 tampon, 5 plaster, 2 lehim makinesi, 2 siren, el feneri, sözde eyalet sicil defteri, 1 fotoğraf albümü, 2 eğitim notu, günlük, 2 örgüt kimliği, 20 kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. ve mühimmat imha edilirken, diğer malzemelere ise el konuldu.



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