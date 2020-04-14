Son dakika: Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun."dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Salda Gölü açıklaması geldi. Bakan Kurum, "Bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık" ifadelerini kullandı.

TOKİ'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Salda Gölü'ndeki inşaat alanına makineli araçların girmesi nedeniyle yüklenici firmaya sözleşmesindeki cezai hükümlerin işletildiğini bildirdi. Açıklamada, "Müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Salda Gölü'ne ilişkin sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımlarda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır. Bu görüntüler kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir.

"SORUMLU PERSONELLER GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet gösterilmemiştir. Yüklenici firma hakkında kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

Açıklamada, bu tür görüntülerin bir daha kesinlikle yaşanmayacağı, çalışmaların çevre hassasiyetini ve kamuoyu duyarlılığını gözetecek şekilde yürütüleceği belirtildi.