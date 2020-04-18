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Haberler Galeri Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Son dakika... Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de şehirler arası yasağın ne zaman sona ereceği oldu. Şehirler arası yolculuk yapabilmek için seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Peki, şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 11:07
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Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Son dakika... Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde önlemler artırıldı. Salgın tehlikesini azaltmak için şehirler arası yolculuk yasaklanmıştı. Şehir dışında çıkmak zorunda olan vatandaşlar seyehat izin belgesinin nasıl alınacağını ve yasağın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Mart ayında başlayan şehirler arası seyehat yasağı devam ediyor. 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak ilinde uygulanan şehirler arası yolculuk kısıtlamasının ne zaman biteceği konusunda bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ VAR MI?

İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılmaya sürdürülecek. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.

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Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

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Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeye devam edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.