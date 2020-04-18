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Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
Son dakika... Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de şehirler arası yasağın ne zaman sona ereceği oldu. Şehirler arası yolculuk yapabilmek için seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Peki, şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.04.2020 11:03Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 11:07