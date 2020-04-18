Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Son dakika... Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde önlemler artırıldı. Salgın tehlikesini azaltmak için şehirler arası yolculuk yasaklanmıştı. Şehir dışında çıkmak zorunda olan vatandaşlar seyehat izin belgesinin nasıl alınacağını ve yasağın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...