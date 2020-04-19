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İletişim Başkanlığı'ndan şehitler için paylaşım! Sizi unutmadık, unutmayacağız

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Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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'nın resmi Twitter hesabından şehitler için paylaşımda bulunuldu. Yapılan paylaşımda, "İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız.." denildi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından şehitler için paylaşımda bulunuldu.

tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale'den 'ye, 'dan Bahar Kalkanı'na, Zeytin Dalı'na... İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız.." ifadelerine yer verildi.

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