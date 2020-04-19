Son dakika: Meclis Başkanı Şentop'tan ceza infaz düzenlemesine ilişkin yeni açıklama
Son dakika haberi; Meclis Başkanı Mustafa Şentop, infaz yasasındaki yeni düzenlemeye yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi. Şentop, anayasal düzene karşı işlenmiş suçların istisna tutulmasına desteğini açıkladı. Türkiye’nin, PKK, DHKP-CP, FETÖ gibi terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleyi akamete uğratacak, zayıflatacak bir düzenlemeyi doğru bulmadığını ifade etti.
Meclis Başkanı Şentop'un, infaz yasasına yönelik eleştirilere yönelik soruya yanıt verdi. Şentop'un açıklamasından satır başları;
KİMLERİN DAHİL OLACAĞI ÜLKE MENFAATİNİ İLGİLENDİREN SİYASİ BİR TERCİHTİR
Hukuki düzenlemelerin iki boyutu var. Birincisi hukuki boyutu. Bir de siyasi boyutu vardır. Siyasi boyutuyla şunu kastediyorum. Bütün hukuki düzenlemeler esasen bir takım hukuk politikalarına dayanmaktadır. Ceza hukukuyla ilgili düzenlemeler de ceza ile ilgili politikalara dayanmaktadır. Siyasi bir tercihtir sonuç itibarıyla. İnfazla ilgili yapılacak düzenlemeler, bir çok akademisyen, hukukçu arkadaşlarımızın da söylediği gibi, onların söyledikleri de birbiriyle tamamen çakışan hususlar da değil, onlar arasında da görüş farklılıkları var. Şöyle olsaydı iyi olurdu diğeri, böyle olsaydı iyi olurdu diyor. Bunun hukuken bir boyutu var. o hukuki çerçeveye riayet edilerek yapılmalı, ama onun dışında kimler dahil olmalıdır bu infazla ilgili indirimlere, kimler dahil olmamalıdır, bu sonuçta siyasi tercihtir.
MÜCADELEMİZİ AKAMETE UĞRATAMAYIZ
Siyasetin bir tercihi, parti tercihi anlamında söylemiyorum. Türkiye'nin bugünkü şartları içinde yapılmış olan bir tercihtir. Bir bakış açısına dayanmaktadır elbette. Başka açılardan bakarsanız o zaman farklı sonuçlara varabilirsiniz. Türkiye bugün gerek kendi sınırları içinde, son yıllarda büyük başarılar kazandığı bir terör örgütüyle mücadele yürütüyor; PKK terör örgütüyle. Bu örgütün Türkiye sınırları dışında da uzantıları var onlarla da Türkiye mücadelesini sürdürüyor. Öbür taraftan sınır ötesinde başka terör örgütleriyle yapılan mücadeleler var. DHKP-C terör örgütüyle ülke içinde sürdürülen mücadele var. Yine 15 Temmuz 16'da hain darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ terör örgütüyle yürütülen mücadele var. Bu şartlar altında Türkiye'nin terör örgütleriyle yürütülen mücadeleyi akamete uğratacak veya zayıflatacak veya esnetecek bir takım adımlar atmasını, adımlar atılmasına yol açacak tercihlerde bulunmasını ben de şahsen doğru bulmuyorum. Bu bakımdan Anayasal düzene suçlar bağlamında ifade edilen suçlarla ilgi düzenleme içinde bir hükme yer verilmemesi, bunun istisna tutulması önemlidir. Bu tartışmalar faydalıdır, verimlidir mutlaka yapılmalıdır. Ama bu bir matematik değildir, iki kere iki dörttür diyerek gerek hukuki metin olarak mutabık kalacağı, gerek kimler girecek, kimler dışında kalacak diye mutabık kalacağı bir durum söz konusu değildir. Sonuç itibarıyla hukuki temel önemlidir. Bununla ilgili sorun var mı, yok mu buna bakmak lazım. Ama sonuçta kararı Parlamento, bir tercih olarak ortaya koymaktadır. Tartışmaları verimli buluyorum, ama Meclisimizin vermiş olduğu bir karar var, bu kararı da isabetli buluyorum."
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