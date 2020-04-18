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Son dakika: Celp ve terhisler neden ertelendi? Milli Savunma Bakanlığından 8 maddelik açıklama

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Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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CELP VE TERHİSLER NEDEN ERTELENDİ?

Son dakika haberine göre , ve terhis tarihlerinin ertelenmesine ilişkin sekiz maddelik açıklama yaptı. Açıklamada, celp ve terhislerin neden ertelendiği tek tek anlatıldı.

, ve terhislerin neden ertelendiğine ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan bilgilendirme paylaşımında, 'toplum sağlığına zarar verebilecek büyük hareketlenme riski', 'başarıyla devam eden 6 büyük operasyonumuz riske girebilir' başlıklarıyla erteleme kararının nedenleri anlatıldı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Askerlerin celp dönemi ertelendi | Video SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR DUYURDU: ASKERLERİN CELP DÖNEMİ ERTELENDİ | VİDEO

İşte o açıklama:

* Önümüzdeki dönemde Jandarma dahil 53 bin kişinin celp kapsamında gelmesi, 66 bin kişinin de terhis olması söz konusuydu. Bu görev değişimi yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacaktı. Aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağı değerlendirildi.

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