Bakan Koca Sancaktepe'de inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Sancaktepe'de inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu. Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapısı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANE İNŞAATINA GEÇTİ
Bakan Koca öğle saatlerinde inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı. Bakan Koca daha sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatına geçti.
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