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Bakan Koca Sancaktepe'de inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu

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Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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BAKAN KOCA, YAPIMI SÜREN HASTANELERİ DENETLEDİ!

Son dakika haberi: Dr. Fahrettin Koca, Sancaktepe'de inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu. , son durum hakkında da bilgi aldı.

Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapısı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca Sancaktepe'de inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu BAKAN KOCA SANCAKTEPE'DE İNŞA EDİLEN HASTANEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANE İNŞAATINA GEÇTİ

öğle saatlerinde inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan , son durum hakkında da bilgi aldı. Bakan Koca daha sonra 'ndaki hastane inşaatına geçti.


Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'u havadan denetledi! Büyükşehir hastanesi ve pandemi hastanalerini inceledi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'U HAVADAN DENETLEDİ! BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ VE PANDEMİ HASTANALERİNİ İNCELEDİ
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