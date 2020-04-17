Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 745 oldu
Son dakika haberleri.. İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 575 olarak açıklandı. İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 22 bin 745 oldu.
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi.
Detaylar gelecek...
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