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Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 745 oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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İTALYA'DA KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI 22 BİN 745

Son dakika haberleri.. İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 575 olarak açıklandı. İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 22 bin 745 oldu.

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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