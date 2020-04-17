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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini duyurdu

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ORTAK BİLDİRİ KABUL EDİLDİ

, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5. telekonferans görüşmesinde koronavirüsle mücadelede Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini açıkladı.

, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini duyurdu.

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"ORTAK BİLDİRİYİ KABUL ETTİK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesini yaptık. Covid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik" dedi

Koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı.

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