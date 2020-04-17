Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini duyurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5. telekonferans görüşmesinde koronavirüsle mücadelede Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini duyurdu.
"ORTAK BİLDİRİYİ KABUL ETTİK"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesini yaptık. Covid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik" dedi
Koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı.
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