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Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bini aştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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KOVİD-19 NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 150 BİNİ AŞTI

Son dakika haberi... Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 35 bin 481 kişinin hayatını kaybettiği 'de görüldü.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bin 603'e, vaka sayısı 2 milyon 227 bin 38'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 35 bin 481 kişinin hayatını kaybettiği 'de görüldü. Bu ülkeyi 22 bin 475 ile , 19 bin 478 ile , 17 bin 920 ile , 14 bin 576 ile , 5 bin 163 ile , 4 bin 958 ile ve 4 bin 193 ile takip etti.

Salgının ortaya çıktığı 'de de 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 459), Brezilya (1956), Türkiye (1769), İsveç (1400), İsviçre (1325) ve Kanada (1252)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 563 bin 696 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 512 bin 739 vaka bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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