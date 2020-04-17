17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 27. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı

Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 27. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN, TURGUT ÖZAL MESAJI!

Başkan , 8. 'ın, ülkeye ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edileceğini bildirdi.

, 'ın vefatının 27. yılı sebebiyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"HER ZAMAN SAYGIYLA VE HAYIRLA YAD EDİLECEKTİR"

"Mümtaz devlet adamı ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. , ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edilecektir.

"KENDİSİNİ SAYGIYLA ANIYORUM"

Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi sürecinde büyük rol oynayan, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının yıl dönümünde Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kendisini saygıyla anıyorum."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA