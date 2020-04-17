Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 27. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ülkeye ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edileceğini bildirdi.
Başkan Erdoğan, Turgut Özal'ın vefatının 27. yılı sebebiyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"HER ZAMAN SAYGIYLA VE HAYIRLA YAD EDİLECEKTİR"
"Mümtaz devlet adamı ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edilecektir.
"KENDİSİNİ SAYGIYLA ANIYORUM"
Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi sürecinde büyük rol oynayan, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının yıl dönümünde Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kendisini saygıyla anıyorum."
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