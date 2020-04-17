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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Turgut Özal'ı anma mesajı: Milletimizin gönlünde önemli yere sahip

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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ANLAMLI MESAJ: MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

, 8. Cumhurbaşkanı merhum 'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Albayrak, "Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir değişime öncülük ederek milletimizin hafızasında ve gönlünde önemli bir yer sahibi olmuş devlet adamı ve siyasetçi 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının 27. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz." dedi.

, 8. Cumhurbaşkanı merhum 'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle Twitter'dan bir mesaj yayımladı.

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP DEVLET ADAMI"

Bakan Berat Albayrak, mesajında "Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir değişime öncülük ederek milletimizin hafızasında ve gönlünde önemli bir yer sahibi olmuş devlet adamı ve siyasetçi 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının 27. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.




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