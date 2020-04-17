Son dakika: Aydın'da korkutan deprem! Denizli'de de hissedildi! 17 Nisan son depremler
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Aydın'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Denizli ve çevre illerde de hissedildi. Yerin 5.8 kilometre altında gerçekleşen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Aydın'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere mahallesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 8.40'ta yerin 5.8 kilometre altında gerçekleşti.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem Denizli başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.04.17 08:40:26 37.9733 28.8083 5.8 -.- 3.5 3.6 KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2020.04.17 08:02:06 38.1357 44.5117 17.4 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.04.17 07:58:42 39.4822 25.1935 7.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.17 07:50:18 38.3035 38.9128 4.8 -.- 2.4 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.17 06:17:14 38.9483 27.9025 9.0 -.- 1.8 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.17 05:42:10 40.5382 36.7032 4.1 -.- 0.9 -.- EFEKOY-(TOKAT) İlksel
2020.04.17 05:36:30 38.9993 27.9125 1.6 -.- 1.1 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.17 05:13:47 39.1332 29.0527 11.1 -.- 1.8 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.04.17 05:13:08 39.5822 26.4493 7.4 -.- 1.5 -.- HUSEYINFAKI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.04.17 04:57:14 38.3107 38.8010 7.9 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.17 04:39:23 38.3703 38.8898 17.4 -.- 1.5 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.17 04:35:27 38.2920 38.8247 3.2 -.- 2.6 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.17 04:25:51 40.7703 27.4737 16.8 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.04.17 04:07:30 37.1008 28.4445 18.9 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2020.04.17 03:56:25 38.7417 43.2975 22.1 -.- 1.7 -.- GUVENCLI-(VAN) İlksel
2020.04.17 03:45:59 38.9955 27.8403 12.4 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.17 03:17:41 38.9618 27.8288 12.9 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.17 03:14:33 39.0710 27.8385 3.7 -.- 1.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.17 03:04:46 36.9520 28.3777 9.4 -.- 1.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2020.04.17 03:02:29 36.9242 27.3378 3.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.17 02:44:39 39.0148 27.8525 8.4 -.- 1.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.17 02:36:04 38.4165 44.1820 6.6 -.- 1.9 -.- KARAHISAR-SARAY (VAN) İlksel
2020.04.17 02:17:59 38.9955 27.8460 4.1 -.- 1.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.17 01:27:07 38.9735 27.8518 10.2 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.17 01:21:21 39.1160 27.8170 1.5 -.- 3.3 3.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.17 01:11:13 36.3520 35.3072 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
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