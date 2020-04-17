Fatih Portakal'ı kızartan yayın! FOX TV'de Amerika'daki gerçekleri anlattı!

Voice of America (VOA) Türkçe muhabiri Dilge Timoçin, Amerika'da maskeye parayla ulaştıklarını belirterek, "Maskeye ücretini ödeyerek ulaşıyoruz. Ben haftada bir kere markete gittiğimde eczaneye 'Maske var mı?' diye soruyorum. 'Henüz yok' diyorlar" dedi.



Timoçin, Amerika'da geçen hafta 5 milyon 200 bin kişinin daha işsizlik başvurusu yaptığını hatırlatarak, "Bu rakam üç haftada 22 milyon kişiye çıktı. 22 milyon kişi işsiz. İstihdam 150 milyon kişi. Üçte biri işsiz görünüyor" ifadelerini kullandı.





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"AMERİKA'DA MASKEYE RAHAT ULAŞILMIYOR, MASKE SIKINTISI YAŞANIYOR"



Dilge Timoçin, Fox TV Ana Haber bülteninde Fatih Portakal'ın sorularını cevaplandırdı. Timoçin, Fatih Portakal'ın, "Amerika'da maskeye rahat ulaşabiliyorlar mı?" şeklindeki sorusuna, "Hayır. Bulunamıyor" şeklinde cevap verdi.



Timoçin; Portakal'ın, "Koskoca Amerika'da 'süper güç' diyoruz. Maske mi yok adamlarda?" şeklindeki sorusuna; "(Amerika'da) Çünkü maskeyi en başta depolayanlar var. Bu işi bir gelir kapısı olarak görüp binlerce kutu maske alıp depolayanlar var. Maskeyi internet üzerinden satmaya çalışanlar vardı. O yüzden sıkıntı yaşanıyor. Ben haftada bir kere markete gittiğimde eczaneye 'Maske var mı?' diye soruyorum. 'Henüz yok' diyorlar. Kendi hastanem maskemi tedarik ederdi. Onlar da maske veremiyor artık" dedi.



"MASKEYE PARAYLA ULAŞIYORUZ"

Dilge Timoçin, "Amerika'da maskeyi devlet mi dağıtıyor? Maskeye parayla mı ulaşıyorsunuz?" sorusuna, "Parayla ulaşıyoruz. Ben hastaları olduğum için elbette bana ücretsiz kutuyla veriyorlardı. Artık vermiyorlar ama maskeye ücretini ödeyerek ulaşıyoruz. İnan burada ünlü Hollywood yıldızları bile hayranlarına evde maske yapımını öğretiyor. Bu şekilde herkes maske yapıp takıyor" şeklinde cevap verdi.

"AMERİKA'DA İŞSİZLİK ÜÇ HAFTADA 22 MİLYON İNSANA ÇIKTI"

Dilge Timoçin, Fatih Portakal'ın "Bu kapitalist düzenin bir numaralı ülkesi olan Amerika Birleşik Devleti'nde devlet maskeyi parayla satarken ve ulaşılamazken, bu ülkenin ekonomisi nasıl? İşsizlik rakamlarına bakıyoruz, almış gitmiş gibi… 4.5 trilyon dolarlık bir yardım paketi… Belki daha fazla olabilir. Amerika'nın sanayisi ve ekonomisi nasıl?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:



"Çalışma Bakanlığı, iki-üç saat önce yeni işsizlik verilerini açıkladı. Geçen hafta 5 milyon 200 bin kişi daha işsizlik başvurusu yaptı. Bu rakam üç haftada 22 milyon insana çıktı. Üç haftada 22 milyona çıktı. Şu önemli: Zaten 50 milyonluk kişinin işinin tehlikede olduğunu biliyoruz. Bazı ekonomi uzmanları 50 milyon kişinin işsiz olduğunu söylüyor. İstihdam 150 milyon kişi. Üçte biri işsiz görünüyor. Şimdilik bu rakam 22 milyon, daha da artabilir. 2010'daki büyük resesyondan beri en büyük işsizlik yaşanıyor. Hatta aştı gidiyor yüzde 17'ye çıkmış durumda.."



RESESYON NEDİR?



Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir.



TÜRKİYE'DE VATANDAŞLAR HER HAFTA 5 ADET MASKE ALMA HAKKI BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından eczanelere teslim edilen maskeler, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Vatandaşların her hafta 5 adet maske alma hakkı bulunuyor.



Sağlık Bakanlığının temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu.

KENAN KIRAN - SABAH