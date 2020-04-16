Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs diplomasisi! Gürcistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.