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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs diplomasisi! Gürcistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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KORONAVİRÜS DİPLOMASİSİ! TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Son dakika haberine göre Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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