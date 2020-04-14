Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Etiyopya’ya desteğinin koronavirüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Abiy Ahmed Ali
"DESTEĞİMİZ KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA DA SÜRECEK"
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Etiyopya'ya desteğinin koronavirüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan İnfaz Yasasıyla ilgili çarpıtma yapan İP'li Türkkan'a tepki
- Etiyopya Başbakanından Başkan Erdoğan'a övgü
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Kovid-19 tedbirleri
- Cumhuriyet Gazetesi'nin İletişim Başkanı Altun'u hedef aldığı haberin yalan olduğu ortaya çıktı!
- Altun'un ikamet adresini paylaşan yayınlara soruşturma
- Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi...
- Bakan Koca'dan Soylu açıklaması
- Fransa'da 24 saatte 562 can kaybı
- Türkiye'nin koronavirüste vaka sayıları
- "BMGK koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...
- DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?
- Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?
- 5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?
- Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Vakıfbank kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 10000 TL 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?
- Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?
- Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?
- Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum
- MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?
- Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?