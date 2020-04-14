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Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, ETİYOPYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, ’nin Etiyopya’ya desteğinin koronavirüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.

Başkan , Abiy Ahmed Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Abiy Ahmed Ali

"DESTEĞİMİZ KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA DA SÜRECEK"
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 'nin Etiyopya'ya desteğinin koronavirüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.

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