Son dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı
Son dakika haberleri... Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı. Buna göre, şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek.
Detaylar gelecek...
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