Son dakika: TSK'dan Kandil’de başarılı harekat: 4 PKK'lı öldürüldü
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Kandil’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildiSON DAKİKA HABERİ: TSK'dan kararlılıkla yürütülen operasyonlar hakkında açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.
MSB'den yapılan yeni açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
Bakanlık Twitter mesajına ayrıca "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" notu düşüldü.
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