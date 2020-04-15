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Son dakika: TSK'dan Kandil’de başarılı harekat: 4 PKK'lı öldürüldü

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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TSK'DAN KANDİL’DE BAŞARILI HAREKAT

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, " kuzeyi ’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi

SON DAKİKA HABERİ: 'dan kararlılıkla yürütülen operasyonlar hakkında açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.

MSB'den yapılan yeni açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık Twitter mesajına ayrıca "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" notu düşüldü.


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