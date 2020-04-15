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Son dakika: Fransa'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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FRANSA'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Son dakika haberleri... Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi.

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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