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Ankara'dan skandal görüntüler! Maske almak isteyen başörtülü kadına hakaret etti: Virüsü sizin gibiler getirdi

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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MASKE ALMAK İSTEYEN BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARET!

’da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için gelen vatandaşa sadece başörtülü olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği öğrenildi. İnal, başörtülü vatandaşa hakaret eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı ve “Hakaret eden bu kadın ile ilgili yasal sürecin takipçisi olacağız. Herkes haddini bilecek!” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs sürecinde vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından eczanelere teslim edilen maskeler, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

"MASKEYE İHTİYACIN YOK SANA BAŞINDAKİ YETER, VİRÜSÜ SİZİN GİBİLER GETİRDİ"
'da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için eczaneye gelen vatandaşa sadece başörtülü olduğu gerekçesiyle; "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği öğrenildi.

Ankara'dan skandal görüntüler! Maske almak isteyen başörtülü kadına hakaret etti: Virüsü sizin gibiler getirdi | Video ANKARA'DAN SKANDAL GÖRÜNTÜLER! MASKE ALMAK İSTEYEN BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARET ETTİ: VİRÜSÜ SİZİN GİBİLER GETİRDİ | VİDEO


İNAL: HERKES HADDİNİ BİLECEK!"
İnal, başörtülü vatandaşa hakaret eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

; "Ankara'da maske almak için gittiği eczanede sadece örtülü olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret eden bu kadın ile ilgili yasal sürecin takipçisi olacağız. Herkes haddini bilecek!" dedi.

İnal, başörtülü kadına yapılan hakareti gösteren videoyu da paylaşımında yer verdi.



MASKELERİN 20-65 YAŞ ARASI VATANDAŞLARA ÜCRETSIZ DAĞITILMASI KARARI, UYGULAMAYA KONULDU
'nın temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek ücretsiz maske alabilecek.

KENAN KIRAN / SABAH

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