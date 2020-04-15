Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! 15 Nisan AFAD, Kandilli son depremler
Son dakika haberi... Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 10.40'ta gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 15 Nisan son depremler listesi...
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.40'ta yerin 24.99 kilometre altında altında meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.
Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
AYNI BÖLGEDE BİR DEPREM DAHA
Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem saat 11.18'de yerin 36.88 kilometre altında gerçekleşti.
AKDENİZ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, aynı bölgede saat 01.38'de Yayladağı açıklarında 4,0 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.
Depremin, 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.04.15 09:40:15 40.1345 27.2973 5.2 -.- 2.8 -.- SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE)
2020.04.15 09:11:06 39.1100 27.8232 7.1 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.04.15 09:08:42 38.4668 39.0412 16.7 -.- 1.7 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG)
2020.04.15 07:01:54 37.3812 35.3818 6.2 -.- 2.2 -.- TUMENLI-KARAISALI (ADANA)
2020.04.15 06:50:45 37.9392 28.6092 5.1 -.- 1.9 -.- KURTULUS-KUYUCAK (AYDIN)
2020.04.15 06:38:00 35.8520 35.4697 5.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2020.04.15 06:21:20 36.9488 28.0960 6.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2020.04.15 05:58:15 35.4870 29.6677 62.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2020.04.15 05:35:35 35.8610 35.5473 17.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2020.04.15 05:24:43 36.9635 30.6113 27.2 -.- 1.1 -.- DUACI-KEPEZ (ANTALYA)
2020.04.15 05:09:29 38.9952 27.8455 9.4 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.04.15 05:05:46 38.3380 38.6942 16.5 -.- 2.2 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA)
2020.04.15 04:44:05 39.6873 38.6955 1.9 -.- 2.1 -.- KARACA-KEMAH (ERZINCAN)
2020.04.15 04:35:30 36.0368 35.4818 7.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2020.04.15 04:24:37 39.3937 26.0423 9.5 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2020.04.15 04:23:47 38.3998 39.3033 17.3 -.- 1.2 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.04.15 03:51:58 35.8137 35.6250 22.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2020.04.15 03:51:14 38.3565 38.8043 22.8 -.- 1.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2020.04.15 03:50:10 39.2232 29.6517 5.0 -.- 1.4 -.- HACIKEBIR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
2020.04.15 03:45:39 38.2433 38.7320 5.0 -.- 1.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2020.04.15 03:05:38 38.3615 38.7387 8.5 -.- 1.7 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
2020.04.15 02:47:59 38.3852 38.6635 14.3 -.- 2.1 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA)
2020.04.15 02:40:59 35.9373 35.4697 5.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
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