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Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Sajjan ile görüştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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BAKAN AKAR KANADALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı 'ın, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, "Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı 'ın, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

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