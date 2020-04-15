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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 480 bini aştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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KOVİD-19'DAN İYİLEŞENLERİN SAYISI 480 BİNİ AŞTI

Dünyada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 480 bini geçti. İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü 'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 484 bin 748 kişi virüsü yenmeyi başardı.

ÇİN'İ ALMANYA TAKİP EDİYOR

İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü 'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla (72 bin 600), (67 bin 504), (48 bin 129), ABD (38 bin 820), (37 bin 130) ve (28 bin 805) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 243'e ulaşırken, virüs nedeniyle 126 bin 758 kişi hayatını kaybetti.

Halen tedavi gören 1 milyon 338 bin 737 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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